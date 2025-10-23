Ярославская область вошла в топ-10 регионов по темпам догазификации

Ярославская область вошла в первую десятку регионов страны по темпам реализации мероприятий в рамках программы догазификации. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам господина Евраева, в области заключили 15,4 тыс. договоров на подключение к газовым сетям. Почти 90% уже выполнены.

«Это важнейшая часть нашей работы по созданию современной системы жизнеобеспечения и принципиально нового уровня комфорта для жителей. Газ приходит в самые отдаленные населенные пункты, обеспечивая людям тепло, комфорт и более экономичное топливо. Мы продолжим системную работу по газификации совместно с АО "Газпром газораспределение Ярославль"»,— прокомментировал губернатор.

Зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев добавил, что в регионе становится все больше газифицированных населенных пунктов. Так, подключение домов к сетям началось в деревнях Петрушино Ростовского округа и Ларионово Рыбинского.

«Для обеспечения бесперебойного и безопасного снабжения потребителей голубым топливом в Петрушине и Ларионове установлены пункты редуцирования газа»,— пояснил господин Баланцев.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что всего в 2025 году в регионе планируется построить более 107 км газовых сетей и 36 новых котельных.