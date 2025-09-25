В Борисоглебском округе газифицировали три населенных пункта

В Ярославской области в деревнях Дьяконцево, Сигорь и селе Покровском Борисоглебского округа ввели в эксплуатацию 8 км новых газовых сетей, что позволит подключить 80 домовладений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, в округе установили газовую котельную для ДК в деревне Алешкино, планируется строительство еще двух объектов, уточнил зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев.

«Совместно с газовиками продолжаем газифицировать область. Со своей стороны строим новые котельные и переводим объекты теплоснабжения с менее экономичного и экологичного топлива на газ. Работу выполняем в рамках синхронизации с региональной программой газификации и выполнения обязательств перед ПАО "Газпром"»,— прокомментировал господин Баланцев.

Господин Евраев рассказал, что в 2025 году в регионе планируется построить более 107 км газовых сетей и 36 новых котельных.

«Это рекордный объем, который значительно превышает результаты прошлых лет. Программа газификации позволяет снизить расходы на отопление для людей и развивать социальную инфраструктуру. А для наших округов это еще и новые возможности для роста качества жизни»,— подчеркнул губернатор.

