Из каркасов посыпались цены

Стальные двутавровые балки, используемые в каркасах коммерческих и промышленных объектов, за месяц подешевели на 12%, или более чем на 10 тыс. руб. за тонну. Падение цен объясняется переносом или заморозкой крупных строительных проектов, а также ростом предложения альтернативы. Основной российский производитель двутавровой балки «Евраз» ждет восстановления спроса в 2026 году, но в строительной отрасли менее оптимистичны.

Цена стальной двутавровой балки с начала сентября к 12 октября упала более чем на 12%, до 82,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». Котировки опустились до минимума за два года. Другой строительный прокат не показывал последние месяцы ни значительного роста цен, ни значительного падения.

Двутавровые балки используются в каркасах коммерческих и промышленных объектов. Объем рынка двутавровой балки в России в 2025 году оценивается примерно в 1 млн тонн, по данным НКР. Падение цен связано с переносом или заморозкой крупных, в том числе инфраструктурных, строительных проектов, говорит начальник аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский.

«Девелоперы в основном завершают ранее начатые проекты, в то время как запуск новых откладывается из-за дороговизны кредитных ресурсов»,— добавляет аналитик «Русмета» Алексей Чижиков. По его словам, умеренный спрос на офисные и торговые площади также делает новые проекты менее привлекательными для инвесторов, что сказывается на закупках металлоконструкций. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, инвестиции в коммерческую недвижимость и участки под застройку в России в первой половине 2025 года год к году упали на 38%, до 290 млрд руб., что стало минимальным значением за три года.

Дополнительными факторами давления на сегмент двутавровой балки стали укрепление рубля летом и снижение экспортных цен, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. «Производители больше ориентировались на внутренний рынок, что усилило давление на цены. Кроме того, в сентябре и октябре традиционно начинается спад спроса со стороны строительства и монтажа металлоконструкций — сезонный конец строительного цикла»,— поясняет он.

В Evraz Steel (основной производитель двутавровой балки в России) говорят, что снижение стоимости горячекатаной стальной балки связано в том числе с ростом предложения товара-субститута — сварной балки, которая производится из листа, цена которого также значительно снизились. Увеличение предложения сварного аналога давит на цены на фоне и без того снижающегося потребления, отмечают в компании. Как рассчитывают в Evraz Steel, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки с середины 2026 года спрос начнет восстанавливаться, поскольку число и масштабы самых крупных инфраструктурных проектов, по данным компании, не снижаются.

По оценкам НКР, потенциал роста рынка двутавровой балки в 2026 году — 20%. Его реализация будет определяться восстановлением строительного сектора, государственными инфраструктурными программами, развитием сегмента стального строительства и сборных конструкций, где доля двутавровой балки увеличивается, говорит Дмитрий Орехов.

Начальник управления по организации закупочных процедур девелоперской компании «Главстрой» Павел Миненков считает, что в первом и втором кварталах 2026 года будет постепенное возобновление спроса. Повышение НДС до 22%, по его оценкам, приведет к росту цен на 6–12%. Хотя гендиректор «СтройМонолитСервис» (входит в ГК «Ориентир») Алексей Бондарчук допускает, что давление на рынок будет сохраняться и в четвертом квартале, и, вероятно, в течение 2026 года: «Пока не произойдет оживления реального сектора и существенно не снизится ключевая ставка, предпосылок для восстановления цен и спроса нет». По его словам, любое улучшение возможно только в случае возобновления деловой активности и появления новых проектов в промышленности и логистике. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев констатирует, что низкая активность в отрасли коррелирует с экономикой страны в целом.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова