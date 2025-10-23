Путину показали карты имперских времен с Таврией и Новороссийской губернией

Президент России Владимир Путин на XVII съезде Русского географического общества (РГО) ознакомился с архивными картами времен Российской империи. Среди изученных главой государства экземпляров оказались карты Таврической и Новороссийской губерний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В речи на съезде президент призвал медиасовет РГО оставаться «проводниками просветительской миссии» общества. Среди удачных проектов Владимир Путин выделил открытый геопортал РГО, для которого оцифровали более 20 тыс. карт.

После выступления президенту продемонстрировали некоторые из архивных карт РГО. «Северный Ледовитый океан назывался Ледовитое море»,— выяснил глава государства, осматривая предоставленные экземпляры.

На съезде состоялось переизбрание на пост президента РГО Сергея Шойгу, бывшего министра обороны.

Степан Мельчаков