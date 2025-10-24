Неделя в мире большого люкса

Ограбление века

Самым громким событием уходящей недели стало, конечно же, дерзкое ограбление Лувра, которое на государственном уровне расценивают как оскорбление нации. Всего за семь минут из Галереи Аполлона было украдено несколько исторических драгоценностей XIX столетия, входящих в королевскую сокровищницу. В списке похищенного: ожерелье и пара серег из изумрудного гарнитура эрцгерцогини Марии-Луизы, полученного в качестве свадебного подарка от супруга Наполеона I, и парюра с цейлонскими сапфирами Гортензии де Богарне, падчерицы императора Наполеона. Некоторые из украденных драгоценностей принадлежали императрице Евгении, супруге Наполеона III: бриллиантовый бант для корсажа (ок. 1860 г.) и диадема из жемчуга и бриллиантов, а также корона с бриллиантами и изумрудами — ее, по счастливой случайности, грабители обронили при побеге. По оценке руководства Лувра, ущерб составляет €88 млн.

Фото: Louvre Museum / Handout / Reuters
Фото: Files / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Шедевры первой декады

Первое десятилетие работы аукционного дома Phillips совместно с Bacs & Russo отмечено выдающимися образцами часового искусства, рекордными результатами и новаторской научной деятельностью. К юбилею подготовили специальную тематическую серию торгов Decade One (2015–2025), которая пройдет 8 и 9 ноября в Женеве. Для участия отобраны самые значимые, редкие и знаменитые лоты. Героями аукциона станут: самые первые часы Cartier Mystery Clock 1912 года из коллекции Джона Пирпонта Моргана-младшего; первый в истории Patek Philippe стальной хронограф Perpetual Calendar Chronograph (Ref. 1518) с эстимейтом 8 млн швейцарских франков; оригинальный прототип часов Saltarello от Vacheron Constantin 1995 года (в нем впервые сочетались функции прыгающего часа и ретроградная индикация минут); золотые карманные часы Breguet 1932 года с функцией уравнения времени. Среди «Ролексов» отметим Day-Date 1956 года, принадлежавшие президенту Египта Нассеру, и золотые часы Daytona (ref 6260), изготовленные по заказу султана Омана в 1986 году (заднюю крышку украшает эмблема ханджар из красной эмали). Одним из лотов станет ристмон российского мастера Константина Чайкина Fiat Lux (лат. «Да будет свет»), который является прототипом первой модели Joker с ажурным механизмом.

Золотые карманные часы Breguet 1932 года с функцией уравнения времени Фото: Phillips
Часы Cartier Mystery Clock 1912 года из коллекции Джона Пирпонта Моргана-младшего Фото: Phillips
Часы Patek Philippe стальной хронограф Perpetual Calendar Chronograph (Ref. 1518) 1943 год Фото: Phillips
Оригинальный прототип часов Saltarello от Vacheron Constantin 1995 года Фото: Phillips
Часы Rolex Day-Date Ref. 6511, принадлежавшие президенту Египта Нассеру, 1956 год Фото: Phillips
Часы Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6269 with Red Khanjar, изготовленные по заказу султана Омана в 1986 году Фото: Phillips
Часы Konstantin Chaykin Fiat Lux (лат. «Да будет свет»), прототип первой модели Joker с ажурным механизмом Фото: Phillips

Hermes без Вероник

Вероник Нишаньян завершает свою карьеру в доме Hermes длиной в 37 лет. Столь длительное креативное руководство одним из подразделений крупного модного дома — беспрецедентный случай в мире фешен-бизнеса. «С момента прихода в дом по приглашению Жана-Луи Дюма в 1988 году Вероник Нишаньян с огромным талантом написала историю мужской готовой одежды в Hermes»,— говорится в сообщении парижского бренда. Ее последний показ состоится в январе 2026 года в Париже, затем пост креативного директора мужской линии Hermes займет 35-летняя Грейс Уэльс Боннер, британка с ямайскими корнями. Ее выпускная коллекция из колледжа St. Martin’s получила престижную награду L’Oreal Professionnel Talent Award. В 2015 году она стала лауреатом British Fashion Awards, а в 2016 году получила приз LVMH. Дебютное шоу Грейс Боннер намечено на январь 2027 года.

Вероник Нишаньян Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Грейс Уэльс Боннер Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Нина Спиридонова