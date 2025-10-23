Волейболисты «Белогорья» выиграли во втором туре Суперлиги

Во втором туре Суперлиги мужской волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у красноярского «Енисея». Встреча прошла в Туле 23 октября, продлилась пять сетов и завершилась со счетом 3:2 (25:17, 29:31, 20:25, 25:18, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

В начале недели в первом матче Суперлиги «Белогорье» проиграл нижегородскому «Горькому» со счетом 3:2.

Ульяна Ларионова