Волейболисты «Белогорья» проиграли в первом матче Суперлиги

В первом матче Суперлиги мужской волейбольный клуб «Белогорье» проиграл нижегородскому «Горькому». Встреча прошла в Нижнем Новгороде 19 октября и завершилась со счетом 3:2 (26:24, 14:25, 14:25, 25:22, 15:12).

Фото с матча первого тура Суперлиги 2025/26 между «Белогорьем» и «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье» Фото с матча первого тура Суперлиги 2025/26 между «Белогорьем» и «Горьким»

Фото: ВК «Белогорье»

Лучшим бомбардиром матча стал нижегородец Павел Железняков, он заработал 23 очка. Еще 17 очков «Горькому» принес капитан команды Александр Пятыркин. У «Белогорья» в числе самых успешных игроков также отметился капитан — на счету Павла Тетюхина 20 очков. Еще по 17 очков заработали Иван Яковлев и Мохамед Аль Хачдади.

«Победил сегодня тот, кто больше этого желал. После второй и третьей партий команда думала, что все будет очень легко, но „Горький“ начал рисковать, а они не могут у нас выиграть, не рискуя»,— сказал главный тренер «Белогорья» Георге Крецу.

Наставник «Горького» Андрей Дранишников назвал белгородскую команду «превосходной» и заявил, что с таким соперником тяжело играть.

В следующем туре «Белогорье» примет в Туле красноярский «Енисей». Матч пройдет 23 октября. В отличие от женского баскетбольного клуба «Динамо-Курск» волейболисты не вернулись в родной город. Это может быть связано с оперативной обстановкой в регионе в целом и последними обстрелами Белгорода в частности.

