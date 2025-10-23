Сервис Альфа-банка Alfa Only признан лучшим брендом premium banking по мнению клиентов. К такому выводу пришли эксперты Frank RG, которые провели анкетирование более 5 тыс. клиентов банков в ходе исследования «Premium Banking 2025». Alfa Only сочетает персональный подход, доступ к эксклюзивным продуктам и привилегиям, а также удобство цифровых решений Альфа-банка. Клиенты получают комплексное обслуживание — от приоритетного бронирования в ресторанах и доступа в бизнес-залы аэропортов до инвестиционных консультаций под индивидуальные цели.

American Airlines в третьем квартале сократила чистый убыток на 23,5% и получила рекордную выручку. Она увеличилась на 0,3%, до рекордных $13,7 млрд. Котировки акций American Airlines поднимались на 5,4% в ходе торгов в четверг. При этом рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 27%.

Т-Банк признан лучшим банком для премиальных клиентов по версии Frank Premium Banking 2025. T-Premium оказался номером один по совокупности всех премиальных сервисов, среди которых цифровой опыт, нефинансовые привилегии, предложения в сфере wellness, инвестиций и путешествий. Кроме того, клиенты Т-Premium получают высокий уровень компетенций сотрудников и быстрое решение запросов. В рейтингах Frank Premium Banking прошлых лет T-Premium уже отмечали за лучший цифровой опыт и высокую компетентность инвестиционных консультантов.