Бизнес-центры выпрямились

После падения спроса в 2025 году на 37%, до 1,45 млн кв. м, объем сделок с офисной недвижимостью в бизнес-центрах уже к концу 2026 года продемонстрирует рост на 10%, до 1,6 млн кв. м, прогнозируют консультанты. Это связано с ожидаемым в следующем году смягчением денежно-кредитной политики и вводом большого объема офисных площадей.

По итогам 2026 года объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости на рынке Москвы может вырасти на 10% год к году, до 1,6 млн кв. м, следует из прогноза консалтинговой компании Nikoliers. Это разворот сложившегося в 2025 году тренда: к концу текущего года объем спроса на бизнес-центры упадет на 37% год к году, до 1,45 млн кв. м, уточняют консультанты.

Драйвером спроса в 2026 году станет ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики — это станет позитивным сигналом для компаний, которые долгое время откладывали решение о приобретении офисных площадей, отмечает партнер консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Сейчас давление на потребителей бизнес-центров оказывает дефицит свободных площадей в основных деловых кластерах столицы и динамичный рост цен на такую недвижимость, говорит партнер консалтинговой компании NF Group Мария Зимина.

Так, по итогам третьего квартала 2025 года, вакансия в офисах Москвы снизилась на 1,4 процентного пункта год к году, до 4,8%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

За этот же период средняя ставка аренды увеличилась на 38% год к году, до 34,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова.

Впрочем, проблема с критически низкой вакантностью в бизнес-центрах Москвы вряд ли решится на горизонте ближайших пяти лет: показатель будет держаться на уровне 5,3%, отмечает замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Понимая это, многие компании в 2026 году будут вынуждены рассматривать альтернативные варианты размещения, например, приобретать здания целиком или арендовать площади подальше от центра города, что положительно скажется на динамике спроса будущего года, поясняет господин Кусов.

Среди причин увеличения объема сделок с офисной недвижимостью в 2026 году руководитель аналитического центра девелоперской компании Stone Марина Грицкова называет эффект высокой базы 2024 года, когда были заключены сделки по покупке бизнес-центров целиком крупными корпорациями. Например, покупка ЦБ РФ офиса Slava недалеко от станции «Белорусская» в Москве и приобретение ОАО РЖД почти всего небоскреба Moscow Towers в деловом кластере «Москва-Сити».

Повлиять на рост спроса на офисы в 2026 году может значительный объем нового строительства такой недвижимости: по итогам 2026 года в Москве может появиться 1,6 млн кв. м площадей, что на 14% больше год к году, прогнозирует Ирина Хорошилова.

Оживление спроса скажется на дальнейшем росте арендных ставок в офисных пространствах, особенно в более качественных объектах, считает Марина Грицкова.

По прогнозам Валентина Кусова, арендная ставка в целом по Москве уже к концу 2026 года увеличится на 6% год к году, до 34 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Эксперт добавляет, что дополнительное давление на ставки окажет выход на рынок офисного предложения от частных инвесторов, которые выводят на рынок блоки по завышенным ставкам. Ирина Хорошилова отмечает, что эта ситуация уже заставляет некоторые компании сфокусироваться на покупке бизнес-центра, чтобы защититься от волатильности ставок. По подсчетам Марины Грицковой, с начала 2025 года объем сделок купли-продажи с офисами класса А в стадии строительства увеличился на 48% год к году, до 161 тыс. кв. м.

