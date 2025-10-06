Более 700 млн направят на медпомощь жителям Белгородской и Курской областей

На оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей в больницах и поликлиниках других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) правительство РФ выделит 705,5 млн руб. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование поступит из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В Белгородскую область будет направлено 223,3 млн руб., в Курскую — 482,2 млн руб. За счет этих средств будут проведены взаиморасчеты между территориальными фондами ОМС.

На прошлой неделе стало известно, что правительство РФ дополнительно выделит более 6,3 млрд руб. на строительство образовательных учреждений и поддержку бизнеса в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ульяна Ларионова