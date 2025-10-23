Прокуратура просит семь лет для экс-замглавы орловского депздрава

Государственное обвинение потребовало назначить семь лет лишения свободы и запрете занимать государственные должности в течение 3 лет для экс-заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области Светланы Жировой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет). Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Уголовное дело рассматривается Советским районным судом Орла, по версии следствия, в 2019-2022 годах Жирова организовала закупки медикаментов без учета фактической потребности, что привело к истечению срока годности лекарств на сумму свыше 46,7 млн руб. Действия чиновницы причинили ущерб федеральному и региональному бюджетам.

Летом 2024 года на фоне возбуждения уголовного дела Светлану Жирову отстранили от работы до решения суда. На тот момент ущерб оценивался в 23 млн руб. Обвинение госпоже Жировой было предъявлено в начале марта.

Ульяна Ларионова