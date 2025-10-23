Никаких территориальных уступок: Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского совета. Украинский президент, в частности, дал понять, что не намерен менять переговорную позицию в отношении России. Кроме того, Киев по-прежнему рассчитывает получить Tomahawk. Теоретически их может предоставить Европа, которая также располагает подобным вооружением. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что последние шаги президента США резко изменили международную повестку дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Все произошло достаточно неожиданно, хотя подобный сценарий не исключался. Все в стиле Дональда Трампа. То, что мирное решение не найдено и что саммит в Будапеште под угрозой срыва, было более или менее понятно изначально. Однако именно санкции, да еще и против нефтянки, стали, судя по всему, неприятным сюрпризом. Более того, как во времена Джо Байдена, американские рестрикции были синхронизированы с европейскими. К слову, предшественник не решался вводить ограничительные меры против ключевых российских нефтяных компаний.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News по итогам своего визита в США сообщил о том, что Белый дом вроде бы готов присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины. Конкретики на этот счет особой нет, как и готового решения. Всегда считалось, что первую скрипку в этом вопросе должны играть европейцы.

На что еще стоит обратить внимание? Газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп снял последние ограничения на удары американскими ракетами вглубь территории РФ. Буквально следом, почти что синхронно, глава Белого дома назвал данную статью фейком. Тем не менее сопроводил это комментарием насчет того, что США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни происходили, и к тому, что Украина с ними делает. Подобное напоминает срежиссированный спектакль, цель которого — показать, что Трамп как бы ни при чем. Какие-то ракеты летят, но, откуда они, он не знает.

Тем временем Владимир Зеленский прибывает в Брюссель для участия в саммите Европейского совета, теплые дружеские объятия… Президент Украины заявляет: никаких территориальных уступок России, и дальше — внимание — Киев по-прежнему намерен получит Tomahawk. Не из США, так из Европы, они там тоже имеются. При желании можно найти некоторое созвучие с тем, что говорит Трамп, мол, США за чужие ракеты ответственности не несут.

В Москве, похоже, решили не торопиться с жесткими официальными оценками происходящих событий, взяли паузу. Российская Федерация по-прежнему настроена на конструктивный диалог, гласит заявление МИД. Наверное, можно искренне посочувствовать Виктору Орбану, а еще больше министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который отправился в Вашингтон обсуждать в том числе аспекты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По крайней мере, об этом писали.

Так что же дальше? Собственно, выбор сделан в пользу дальнейшей эскалации, это уже ни для кого не секрет.

В очередной раз можно напомнить, как в свое время о танках Leopard для Украины говорили как о чем-то фантастическом, потом то же самое об F-16. Теперь вот на повестке дня крылатые ракеты Tomahawk. Так кажется, что дальше тему лучше не развивать.

Дмитрий Дризе