Все мэры в одни руки

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес в региональный парламент законопроект, который распространяет новую систему выборов мэра не только на Екатеринбург, как того требует федеральный закон, но и на все остальные муниципалитеты. Отныне депутаты городов и районов будут голосовать за претендентов, отобранных главой региона, а не конкурсной комиссией. Ранее по пути «вертикализации» всей муниципальной власти пошли в Красноярском крае, Нижегородской и Вологодской областях, в республиках Коми и Марий Эл, хотя в большинстве субъектов ограничились столицей.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский губернатор Денис Паслер уверен, что кандидатуры мэров должны спускаться депутатам «сверху»

Новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ), вступивший в силу 19 июня, ввел дополнительный механизм избрания главы муниципалитета: претендентов на должность отбирает не конкурсная комиссия, а губернатор. Свои кандидатуры ему могут предлагать партии, представленные в Госдуме и местном парламенте, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития МСУ. По новой модели должны избираться руководители всех без исключения региональных столиц, но для обычных муниципалитетов закон по-прежнему оставляет варианты: прямые выборы, назначение из числа депутатов, через конкурс или по «губернаторской» схеме.

Официально представители Дениса Паслера его инициативу пока не комментируют. Источник “Ъ” в областном правительстве объяснил необходимость изменений тем, что любой мэр «должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы». Глава фракции «Единая Россия» в свердловском заксобрании Елена Чечунова напомнила, что господин Паслер «получил уверенную поддержку жителей на выборах» и поэтому знает, «где и что нужно усилить для развития территорий».

Денис Паслер не первый губернатор, который решил распространить новую модель выборов на все муниципальные образования региона. Еще весной аналогичную реформу осуществил глава Красноярского края Михаил Котюков. Позже его примеру последовали в Нижегородской и Вологодской областях, республиках Коми и Марий Эл. На полностью «губернаторскую» систему готовятся также перейти в Якутии и Алтайском крае.

На местах такой подход объясняют реализацией закрепленного поправками к Конституции РФ принципа «единства системы публичной власти». По словам главы Коми Ростислава Гольдштейна, новый механизм повышает ответственность муниципалов не только перед депутатами, но и перед высшим должностным лицом, «с которым мэрский корпус должен трудиться в единой вертикали и с единым вектором движения». «Кандидаты, выдвигаемые губернатором, уже на этом этапе получают и могут рассчитывать на его поддержку»,— объяснял летом вице-губернатор Вологодской области Евгений Тютюков.

Впрочем, в большинстве субъектов, где успели привести местное законодательство в соответствие с федеральным (на это у региональных властей есть срок до 1 января 2027 года), распространять новую модель за пределы административного центра пока не стали.

В частности, старый порядок сохранили в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской и Волгоградской областях.

Особая ситуация сложилась в республиках Алтай и Хакасия. Глава первой Андрей Турчак изначально тоже собирался внедрить новый механизм во всех муниципалитетах, однако в регионе начались протесты против перехода на одноуровневую систему МСУ. В итоге в качестве уступки господин Турчак сохранил право выбора избирательной модели за муниципальными депутатами. А в Хакасии парламент, подконтрольный единороссам, ввел и одноуровневую систему МСУ, и единый механизм избрания мэров, но губернатор Валентин Коновалов (КПРФ) отказался подписывать соответствующий закон.

Свердловская оппозиция уже раскритиковала инициативу Дениса Паслера. Представители КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» заявили “Ъ”, что выступают против принятия законопроекта. «Главный недостаток такой системы назначения — отсутствие доверия жителей к мэру»,— заявила “Ъ” руководитель отделения «Новых людей» Ирина Виноградова.

Упрощение порядка избрания глав муниципалитетов станет завершением процесса по усилению контроля органов госвласти Свердловской области над МСУ, считает политолог Михаил Коробельников. По его словам, после принятия изменений ответственность за работу мэров в полной мере ляжет на губернатора. «Свердловская область могла похвастаться свободолюбием лет 15 назад, но после выстраивания вертикали власти она превратилась в один из рядовых, похожих друг на друга регионов»,— добавляет политолог Сергей Мошкин.

Василий Алексеев, Екатеринбург; Андрей Прах; корсеть “Ъ”