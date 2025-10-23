Жительницу Мелитополя приговорили к 14 годам колонии за пособничество ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил жительницу Запорожской области за информирование украинской армии о местоположении УФСБ и Росгвардии региона. В результате действий женщины по ним нанесли ракетно-бомбовый удар. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, гражданку Украины Яну Суворову задержали в октябре 2023 года в Мелитополе. В ее отношении возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 (теракт) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ.

По версии следствия, женщина занималась сбором и проверкой сведений о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и органов власти РФ, а также администрировала Telegram-канал и Telegram-бот обратной связи.

«После нанесения удара фигурантка продолжила искать новых участников террористического сообщества, а также информацию о расположении ВС РФ»,— уточнили в ФСБ.

Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь