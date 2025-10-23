Коктейльный уикенд в Stella di Mosca

С 25 по 26 октября лобби-лаунж отеля Stella di Mosca станет площадкой для гастролей лучших миксологов Санкт-Петербурга Тараса Завальнюка и Игоря Ваулина, шефа-бартендера и бренд-миксолога бара Michele. Гости смогут познакомиться с эксклюзивным коктейльным сетом, специально созданным для этого уикенда. Каждый напиток в нем отражает авторский стиль мастеров и обещает стать открытием для ценителей изысканных вкусов. Помимо дегустации, миксологи расскажут о современных тенденциях в барной индустрии, представят редкие ингредиенты и продемонстрируют необычные техники подачи. Тарас Завальнюк является лауреатом престижных международных конкурсов: серебряным призером BATW 2019 и победителем Angostura Global Cocktail Challenge 2019. В 2024 году бармен был признан бартендером года по версии премии Where2Drink за работу в Nola Jazz Bar. Игорь Ваулин выделяется своим прогрессивным подходом к миксологии, создавая авторские коктейльные меню, отличающиеся нестандартными вкусами и применением инновационных техник ферментации.

Нина Никифорова