Британия ввела санкции против орловского завода «Протон»

Великобритания внесла орловский завод оптоэлектронной техники АО «Протон» в санкционный список. Соответствующий документ опубликован британским Минфином. Ограничительные меры связаны с действиями России на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственное предприятие АО «Протон»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Производственное предприятие АО «Протон»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

АО «Протон» занимается производством диодов, транзисторов и других полупроводниковых приборов, в том числе светодиодов и пьезоэлектрических устройств, а также их комплектующих. В июне 2024 года структуру предприятия включили в санкционный список Минфина США. Теперь предприятие вошло в британский перечень из 30 новых структур и физических лиц.

В документе также уточняется, что добавлено 70 изменений и разъяснений. Санкции предусматривают заморозку активов компаний и лиц, подпавших под ограничения, а также запрет на ведение деловых операций с ними. В частности, запрещается предоставление услуг по управлению имуществом, если на это не будет выдано отдельное разрешение британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

По данным Rusprofile, АО «Протон» было зарегистрировано в Орле в апреле 1995 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Ранее общество принадлежало местному, но на сегодняшний день ликвидированному ОАО «Протон». Его учредители — департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Актуальная бухгалтерская отчетность не опубликована.

О том, кто еще был добавлен в санкционный список Минфина Великобритании, читайте в публикации «Ъ».

Анна Швечикова