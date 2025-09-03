Жителя Белгородской области осудили за создание ячейки секты

Красногвардейский районный суд Белгородской области признал жителя региона 1972 года рождения виновным в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и участии в ее деятельности (ч. 2 и 3 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Согласно картотеке райсуда, речь идет об Александре Овсянникове.

Суд установил, что белгородец проводил миссионерскую работу для вовлечения новых членов в состав псевдорегиональной ячейки радикальной религиозной организации «Русская православная церковь — Царская империя» (в СМИ и «Русской православной церкви» ее называют сектой). В частности, следуя идеям организации, Александр Овсянников записывал видео в ее поддержку и размещал их в Telegram, а также распространял листовки для поиска сторонников. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по Белгородской области.

В конце июля стало известно, что силовики задержали белгородца, подозреваемого в участии в запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство».

Кабира Гасанова