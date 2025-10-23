Псковская область получит более 95 млн рублей на создание молодежного центра

Псковская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и получила федеральную субсидию в размере 95,56 млн рублей на строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках. По данным Министерства молодежной политики Псковской области, общий бюджет программы составит 96,5 млн рублей, из которых 965 тыс. рублей выделяются из регионального бюджета.

Молодежный центр разместится по адресу: Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, д. 11/16. Площадь объекта составит 1 155 кв. м. Проект разработан правительством Псковской области.

Согласно плану реализации, до конца 2025 года будет разработана проектно-сметная документация, в первом квартале 2026-го объявят конкурс по выбору подрядчика, а во II – IV квартале проведут капитальный ремонт и брендирование объекта.

Александра Хренкова