Глава Хакасии засудил местный парламент из-за принятого вопреки его воле закона

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции встал на сторону главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) и признал недействующими изменения в закон о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях, которые были приняты Верховным советом (парламентом) республики вопреки его позиции. Об этом господин Коновалов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закон запрещает региональному правительству сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом, он был одобрен Верховным Советом еще в декабре 2024 года. Господин Коновалов назвал документ «антинародным» и отказался его подписывать, однако депутаты от «Единой России» сумели преодолеть вето главы республики.

Если судом установлен факт принятия нормы, противоречащей федеральному законодательству, глава региона имеет право распустить парламент. Впрочем, Валентин Коновалов ранее говорил, что не собирается идти на подобный шаг.

Подробнее о конфликте между исполнительной и законодательной ветвями власти республики — в материале «Глава Хакасии не сладил с парламентом».

Андрей Прах