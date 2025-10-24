Эксперты: цены на новые автомобили в России могут вырасти до 20% в 2026 году

Стоимость новых автомобилей в начале следующего года может вырасти в пределах 20%, с пробегом — 27% на фоне предстоящей индексации утильсбора с 1 января и пересмотра правил его расчета, рассказали «Ъ» эксперты.

По прогнозу основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, стоимость новых машин, особенно моделей с мощными двигателями, может вырасти на 10–20% в зависимости от сегмента и типа автомобиля. «Цены на вторичном рынке также подвержены влиянию изменений в утильсборе, однако не так существенно — до 5%, поскольку спрос смещается в сторону уже ввезенных автомобилей, растаможенных по прежним ставкам»,— добавляет он.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что цены на бензиновые машины с пробегом могут увеличиться на 5–27% в зависимости от модели. А стоимость электромобилей и гибридов — на 15–20%.

Ценник на машины в январе в целом вырастет до 8%: в рамках роста инфляции, полагает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Из последних лошадиных сил».