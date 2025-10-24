Эксперты не исключают дальнейшей донастройки утильсбора

Механизм утильсбора может быть дополнительно скорректирован в будущем, считают опрошенные «Ъ» эксперты. По их мнению, этот инструмент обладает значительной гибкостью и позволяет решать различные задачи государственной политики.

«Перспективы по факту безграничны. Условия компенсации могут быть любыми: локализация операций и технологий, создание инженерных компетенций, экспорт»,— отметил один из экспертов.

При этом серьезных изменений в ближайшее время не ожидается — вероятнее всего, будут точечные корректировки для закрытия «лазеек», подобно недавним изменениям для гибридов и электромобилей.

