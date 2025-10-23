ПВЗ учтут по-особому

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ввести особы налоговый режим и закрепить за ПВЗ отдельный код вида деятельности, чтобы упростить проверки и начисление налогов. Сейчас пункты регистрируют под разными кодами, что создает путаницу, отмечают в АУРЭК.

Кроме того, существующие налоговые режимы — общая и упрощенная системы — не учитывают специфику этого бизнеса, объясняет сопредседатель ассоциации по направлению ПВЗ Анна Трубицына. По ее словам, большинство владельцев пунктов выдачи сотрудничают с маркетплейсами по агентской модели и не могут возмещать НДС, уплаченный партнерам: «Вопрос создания отдельного ОКВЭД для ПВЗ возник в связи с чередой налоговых изменений и в связи с тем, что у нас появилась необходимость платить НДС. Как правило, собственники пунктов выдачи находятся на упрощенной системе налогообложения, а не доход минус расход. Но у имеющих от восьми пунктов выдачи по Москве и Подмосковья уже возникает необходимость уплаты НДС.

Не все маркетплейсы являются налоговыми агентами, которые возмещают своему партнеру НДС. Например, компания Ozon не возмещает налог на добавленную стоимость, и данное бремя падает целиком и полностью на плечи собственника пункта выдачи. Также вопрос создания отдельного ОКВЭД необходим для того, чтобы иметь статистические данные и равняться на свою отрасль по тем же самым средним заработным платам, по видам занятости и задействованности населения именно в этой отрасли.

В связи с тем, что пункты выдачи находятся на упрощенной системе налогообложения, то все деньги, которые приходят собственнику в пункт выдачи сначала подвергаются системе налогообложения, это сначала налог 6% и потом уже НДС нагрузка. И потом из оставшейся суммы вычитаются арендные платежи, которые являются порой более, чем 50% от входящей суммы к партнеру, далее идут зарплатные нагрузки и прочие расходы. И чаще всего собственнику пунктов выдачи не остается вообще ничего. Без введения отдельного ОКВЭД на данный момент существует риск закрытия каждого пятого пункта выдачи, который не выдержит налоговое бремя в виде увеличения НДС».

АУРЭК предлагает протестировать отраслевой спецрежим в нескольких регионах. Он предполагает фиксированный налог, зависящий от числа пунктов, и сниженные ставки на доходы или прибыль. По мнению авторов идеи, это поможет вывести бизнес из тени и снизить нагрузку на предпринимателей. Впрочем, гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев не согласен с предложением АУРЭК. Бизнес должен держаться не только на налоговых поблажках и субсидиях, считает собеседник “Ъ FM”: «Прошло первое слушание законопроекта по изменению налогов, много изменений затрагивают малый бизнес. И в любом случае повышается налоговая нагрузка, в первую очередь, МСП.

А ПВЗ это, конечно, практически полностью малый бизнес. На фоне таких обсуждений кажется, что довольно странный момент для появления такой инициативы. Любое усложнение налогов, преференции для определенных сегментов, они все-таки должны иметь под собой какую-то основу, и видно на самом деле, что у нас есть системная проблема с работой пунктов выдачи.

Маркетплейсы, естественно, продвигают свои интересы, но из тех проблем, которые волнуют торговлю и малый бизнес, на мой взгляд, ПВЗ далеко в приоритетном списке, где что-то можно было бы срочно исправлять, причем за счет такого на самом деле, очень дорогого механизма, как изменение налогового законодательства».

По данным АУРЭК, к 1 июня 2025 года в России насчитывалось почти 200 тыс. ПВЗ. При этом больше трети из них принадлежит Ozon, около трети —Wildberries. Еще свыше 15 тыс. — «Яндекс Маркету». За год количество ПВЗ увеличилось почти на половину, обеспечив работой до 400 тыс. человек по всей стране.

