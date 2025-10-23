Десять ланей выпущены на волю в кубанском заказнике

В окрестностях города-курорта Горячий Ключ сотрудники государственного зоологического заказника «Горячеключеской» выпустили в природную среду десять особей европейской лани, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Осенний выпуск ланей на охраняемых природных территориях Кубани стартовал 22 октября, на волю были выпущены пять взрослых самцов лани. В ноябре в природную среду отправятся 38 ланей.

По мнению экологов, природные условия особо охраняемой территории необходимы для того, чтобы животные смогли привыкнуть к жизни на воле. После завершения адаптации в естественной среде лани дадут потомство, утверждают специалисты минприроды.

Программа увеличения популяции европейской лани реализуется на Кубани с 2018 года, Племенное поголовье содержится в вольерном комплексе на территории Белореченского государственного природного зоологического заказника. Подросших животных выпускают в предгорьях и в горной местности Кавказа, на территории зоологических заказников «Горячеключеской» и «Средне-Лабинский». За время реализации программы в природную среду отправились 353 животных.

Анна Перова, Краснодар