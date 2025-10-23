Виктор Орбан и его главный соперник померились сторонниками

В Будапеште 23 октября прошли две параллельные политические акции: первая собрала сторонников премьер-министра Виктора Орбана, вторая — электорат его политического оппонента Петера Мадьяра. Десятки тысяч людей с обеих сторон отражают поляризацию общества в преддверии апрельских выборов в парламент, которые могут положить конец многолетнему правлению Орбана. До выборов осталось пять месяцев, и лидеры двух политических сил пытаются перетянуть на себя неопределившихся избирателей, от голосов которых и будет зависеть исход голосования.

Два параллельных митинга, приуроченных к Дню памяти Венгерской революции 1956 года, неудавшемуся восстанию против советской власти, прошли в Будапеште в четверг, ознаменовав старт предвыборной кампании. Первая акция, с участием сторонников действующего премьера Виктора Орбана, началась еще в 11 утра. Вторая, организованная главным противником премьера, лидером проевропейской партии «Тиса» Петером Мадьяром, стартовала в 14 часов. Оба митинга собрали десятки тысяч людей. За день до этого и Орбан, и Мадьяр пообещали провести самые масштабные акции, чтобы тем самым закрепить за собой статус фаворита предвыборной гонки в преддверии апрельских выборов в парламент.

Многие месяцы опросы показывали существенный перевес «Тисы» над правящей партией «Фидес» и предрекали оппозиции победу на выборах. Так, по данным независимого 21 Исследовательского центра (базируется в Будапеште), в июне «Тиса» лидировала с 36% поддержки против 32% у «Фидес», но к октябрю центр тяжести сместился в пользу партии власти, у которой сейчас 34% против 32% у «Тисы». Однако полностью полагаться на опросы в Венгрии сложно из-за симпатий аналитических центров к тем или иным кандидатам.

По данным Political Capital, и у «Фидес», и у «Тисы» есть довольно мощное ядро поддержки, которое останется неизменным. Однако в стране с почти 10-миллионным населением велика доля неопределившихся избирателей.

Право голоса имеют около 8 млн венгров, из них 700–900 тыс. человек аналитики называют неопределившимися. Другие исследовательские институты допускают, что этот показатель может быть еще выше, и каждого четвертого избирателя можно назвать «колеблющимся». Именно на них и направлены агитационные усилия обеих сторон.

На Марше мира в поддержку Виктора Орбана можно было видеть национальные флаги и плакаты «Сделаем Европу снова великой» с изображением венгерского премьера и американского президента Дональда Трампа. Это стало прямой отсылкой к саммиту президентов России и США, проведение до недавнего времени которого планировалось в Будапеште и считалось событием, повышающим международный авторитет Венгрии.

Основные проправительственные мероприятия прошли на площади Кошута рядом со зданием парламента. В честь праздника в небо поднялись три истребителя, раскрасившие небо столицы в цвета венгерского флага. Затем началась праздничная программа с песнями и кинопоказом. Наконец, на сцену вышел сам Виктор Орбан, заявивший приветствовавшей его толпе, что их «видно из космоса». Свою речь он начал с благодарности присутствующим за то, что им единственным в Европе удалось сохранить консервативное правительство у власти на столь долгий срок. «Вы смогли сохранить нашу страну единственной в Европе страной без мигрантов»,— добавил он, отметив, что усилия общества помогли «защитить семьи от всего этого брюссельского змеиного гнезда, защитить детей и исключить ЛГБТК-активистов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.— “Ъ”) из школ».

Далее он обвинил Брюссель в попытках развязать войну и указал на создание «коалиции желающих, готовых отправить кого-то на смерть».

«Венгрия встала на сторону мира. Российско-украинская война — не наша война»,— добавил Виктор Орбан. У Европы, по его мнению, нет денег на ведение военных действий, и только Венгрия может стать страной, где будет заключен мир.

Он вновь повторил свою позицию о нежелании видеть Украину членом ЕС, но заявил о готовности к партнерским отношениям с этой страной.

Затем он призвал своих сторонников прийти на парламентские выборы и отдать голос за него, а также говорить с «обманутыми венграми», потому что их решение повлияет на всех. «Многие венгры считают, что отстаивают правое дело, поддерживая Брюссель и марионеточных кандидатов от правительства, присланных сюда из Брюсселя. Мы должны сказать им, что Брюссель сегодня не хорош, а представляет опасность. Те, кто думает, что поддерживает смену правительства, на самом деле поддерживают войну, верят они в это или нет»,— заключил он.

Вскоре после завершения Марша мира стартовал Национальный марш — параллельная акция оппозиции, которая завершилась митингом на площади Героев. Число участников марша, как показывают снимки с дронов, не уступало правительственному митингу. При этом многие сторонники оппозиции жаловались, что не могли проехать к месту старта из-за перекрытия основных автомагистралей столицы. В отличие от Орбана, его оппонент Мадьяр шел в первых рядах марша со своими соратниками, держа в руках баннер «Смена режима 1956 года, революция 2026 года», очевидно считая, что он как никогда близок к тому, чтобы прервать 15-летнее правление Виктора Орбана.

