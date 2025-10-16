В Белгороде расследовали два дела о хищениях денег у участников СВО

Управление Следственного комитета России по Белгородской области в ответ на запрос местного издания «Фонарь» сообщило, что вело расследование двух уголовных дел о хищениях денег с банковских карт участников специальной военной операции (СВО).

Обвиняемым по первому уголовному делу о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы) выступал бывший ведущий специалист администрации Старооскольского горокруга Константин Казакевич. В конце сентября местная прокуратура передала материалы в суд. По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый как член рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу по контракту помогал последним открывать банковские счета для получения разовых выплат. Он получил доступ к банковским картам семи бойцов и похитил с их счетов порядка 1,6 млн руб.

Подробностей о втором уголовном деле в ведомстве не сообщили. Там отметили лишь, что фигурантом является местный житель, который обманом убеждал людей заключать контракты с Минобороны, чтобы получать их банковские карты, на которые поступали военные выплаты. С ноября по декабрь 2024 года он, по версии следствия, похитил деньги с карт четырех человек. Сейчас расследование дела приостановлено, так как подозреваемый сам заключил контракт с Минобороны.

Владимир Зоркий