Дело о покушении на Маргариту Симоньян направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинение фигурантам дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. По нему проходят 12 обвиняемых, входивших в ячейку движения National Socialism/White Power (NS/WP; организация признана террористической и запрещена в России). Рассмотрением дела займется 2-й Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главред RT Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главред RT Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На скамье подсудимых окажутся:

Михаил Балашов;

Егор Савельев;

Даниил Гусев;

Никита Новик;

Артем Рыженко;

Вячеслав Емельянов;

Александра Филимонова;

Максим Соломатов;

Сергей Короленков;

Павел Рязанцев;

Андрей Детковский;

Максим Захаров.

Злоумышленникам вменяют ряд террористических и экстремистских статей, а также покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, участников движения обвиняют в разбое и хулиганстве.

По версии следствия, в 2022 году Балашов создал в Москве ячейку террористической организации, которую назвал «Чистая кровь». Участники организации нападали на жителей столицы, в том числе на мигрантов.

В июне 2023 года создателю «Чистой крови» предложили за деньги убить госпожу Симоньян. С 21 июня по 5 июля господа Балашов и Савельев наблюдали за местом жительства и работы журналистки. 13 июля основатель ячейки поехал забирать из тайника автомат Калашникова, однако на месте его задержали.

За убийство госпожи Симоньян неонацистам обещали $50 тыс. Большинство обвиняемых признали вину в отдельных разбойных эпизодах, но не в участии в деятельности незаконной организации. Подсудимые утверждали, что не нарушали закон, а боролись с извращенцами и экстремистами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шестьдесят томов "Чистой крови"».

Никита Черненко