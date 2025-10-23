Медведев объяснил, почему пишет такие посты в соцсетях

На заседании «Единой России» Дмитрия Медведева поблагодарили за его посты в соцсетях. Глава первичной организации партии в Горно-Алтайске Галина Сояпина сказала, что тот «четко, мужественно защищает нашу родину, нашу партию, нашу Россию». Господин Медведев ответил, что нельзя давать спуску тем, кто враждебно относится к России.

«Надо давать им ответ. Мир изменился… Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей.., но и определенное количество тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно. Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле, надо резать, что называется, правду-матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются»,— сказал председатель «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Медведев применяет радикальный подход к выбору эпитетов для своих постов в соцсетях. Он использует разнообразные оскорбления, описывая деятельность западных политиков, и публикует спорные тезисы. «Ъ» изучил лексический вклад политика в дело обороны России и на его основе сделал генератор словосочетаний.

Подробнее — в спецпроекте «Ъ».