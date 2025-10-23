Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото ЧМ в индивидуальном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье. За свое выступление она получила 55,066 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters Ангелина Мельникова

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Второе место заняла американка Лиэнн Вонг (54,966). Китаянка Чжан Цинъин завоевала бронзовую медаль (54,633). Россиянка Людмила Рощина, набравшая 51,999 балла, стала 11-й.

Ангелине Мельниковой 25 лет. Она во второй раз стала чемпионкой мира в индивидуальном многоборье, ранее она побеждала на мировом первенстве 2021 года. Также гимнастка является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте. Турнир завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Таисия Орлова