В конце октября возобновится прямые ж/д рейсы между Москвой и Алма-Атой

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновится с конца октября, заявили в пресс-службе РЖД. Сообщение между двумя столицами было прервано в 2017 году.

С 26 октября беспересадочные вагоны из Алма-Аты начнут отправляться с 20:00 по местному времени (18:00 мск) в составе поезда № 7/8 Алматы — Саратов. Прямые поезда из Москвы в столицу Казахстана будут следовать с 30 октября в 19:27 мск в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.

Время в пути между двумя столицами составит около трех с половиной суток, беспересадочные вагоны будут курсировать через день.

В сентябре в АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что прямые поезда между Москвой и Алма-Аты будут состоять из одного купе и одного плацкарта. В 2017 году прямой маршрут между двумя городами сократили до Саратова. По словам представителей «Пассажирских перевозок», это решение приняли из-за нерентабельности маршрута.