Дело замглавы Увинского района Удмуртии направлено в суд

Уголовное дело в отношении 41-летнего замглавы Увинского района Удмуртии по строительству и ЖКХ Константина Огородова направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

По версии следствия, фигурант давал незаконные указания представителям муниципального казенного предприятия и коммерческим структурам о замене отдельных видов работ и материалов при благоустройстве контейнерных площадок ТБО, а также об изменении сроков их выполнения. После чего согласовывал акты выполнения соответствующих муниципальных контрактов, зная о том, что работы выполнены не в полном объеме. Ущерб от его действий оценивается в 1,6 млн руб.

Напомним, районного чиновника задержали 21 августа. Противоправная деятельность фигуранта пресечена республиканским УФСБ. В рамках следствия были проведены обыски и допрошены свидетели. На принадлежащий Константину Огородову автомобиль иностранного производства наложен арест.