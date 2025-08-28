Замглавы Увинского района Удмуртии Константина Огородова отправили в СИЗО

Верховный Суд Удмуртии (ВС УР) принял решение отправить в СИЗО заместителя главы Увинского района по строительству и ЖКХ Константина Огородова, находящегося под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Соответствующее представление в ВС УР подал прокурор. Обвиняемый и его адвокат были несогласны с изменением меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Напомним, следствие считает, что чиновник давал незаконные указания представителям коммерческих фирм и муниципального предприятия об изменении муниципальных контрактов по благоустройству мусорных площадок в части отдельных видов работ и материалов, а также сроков их исполнения. Далее, по версии обвинения, Константин Огородов согласовывал акты о приемке работ, выполненных не в полном объеме, а также справки об их стоимости. Сумма невыполненных работ превысила 1,6 млн руб.

Константин Огородов был задержан 21 августа, после чего Увинский райсуд Удмуртии отправил его под домашний арест. По статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) предусмотрено до 10 лет лишения свободы.