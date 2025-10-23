Спрос на аренду таунхаусов в Ростовской области взлетел на 73%

В Ростовской области выбор арендных домов увеличился почти вдвое в сравнении теплых сезонов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом по России выбор таунхаусов увеличился на 29%, домов — на 28%, коттеджей — на 10%, дач — на 7%. Наибольшую долю в структуре предложения загородного жилья для долгосрочной аренды заняли дома — 76% от общего объема. Конкретно в Ростовской области предложение увеличилось в сегменте домов на 44%, коттеджей — на 33%, таунхаусов — на 29%. Наибольшую долю на рынке загородной недвижимости в регионе занимают дома — 94% от общего объема, коттеджи — 3%, таунхаусы — 2%, дачи — 1%.

Спрос в регионе вырос на 8%, отдельно в сегменте таунхаусов — на 73%, коттеджей — на 34%, домов — на 8%. По словам экспертов, средняя стоимость долгосрочной аренды загородного жилья в регионе составила порядка 42 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев