Нацбанк Казахстана поможет попавшему под санкции дочернему банку ВТБ

Национальный банк Казахстана поможет дочернему банку ВТБ, который попал под санкции Евросоюза, если у того возникнут проблемы с платежами и переводами. Об этом сообщил зампредседателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев.

«Понятно, с одной стороны, не должны пострадать клиенты банка и население. С другой стороны, мы должны все-таки думать о хозяйственных субъектах. Если действительно какие-то будут проблемы с платежами, с переводами, мы поможем»,— сказал господин Жамаубаев (цитата по «КазТАГ»).

Замглавы регулятора отметил, что «ВТБ» не оказывает негативного влияния на финансовую стабильность, поэтому рисков для экономики страны нет. Правительство Казахстана «внимательно отслеживает всю ситуацию», чтобы избежать дальнейших вторичных санкций.

Сегодня ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России. В нем союз запретил транзакции с несколькими банками из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. В частности, под санкции попали отделения Альфа-Банка, «Сбера» и «ВТБ» в Казахстане и Белоруссии.