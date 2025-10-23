Ростов вошел в топ-15 самых популярных городов России для отдыха

Ростов-на-Дону вошел число лидеров по бронированиям, разделив 12-ю позицию рейтинга с Самарой, — на каждый из городов пришлось по 2,2% от всех бронирований по России. В среднем туристы бронировали квартиры в столице региона посуточно на три дня, оплачивая почти 4 тыс. руб. за сутки. Об этом сообщает пресс-служба аналитического центр Домклик — партнера Сбера.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, популярность краткосрочной аренды в регионе продолжает расти, поскольку такой вариант проживания обходится туристам в среднем на 60% дешевле, чем отель, и предлагает более широкий выбор. Так, средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Ростове-на-Дону в сезон отпусков составила около 4 тыс. руб.

«Популярность посуточной аренды в нашем городе — это прямое следствие развития инфраструктуры, роста числа деловых и культурных событий, а также повышенного интереса к донской столице как к комфортному и доступному месту для отдыха и значимому логистическому хабу юга страны»,— отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

В этом сезоне средняя продолжительность аренды посуточной квартиры в России составляла от 4 до 5 дней. В Ростове этот показатель был ниже, и составил три дня. За этот период средний турист тратил на проживание около 12,5 тыс. руб.

В высокий сезон 2025 года самым дорогим направлением стала Москва (5,3 тыс. руб. за ночь), обойдя по этому показателю Владивосток и Калининградскую область — по 5,2 тыс. руб. соответственно. В число наиболее доступных направлений вошли Екатеринбург и Волгоград (по 3,6 тыс. руб.), а также Новосибирск (3,7 тыс. руб.).

Наталья Белоштейн