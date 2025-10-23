Новая марка Ambis представила первую коллекцию женской обуви

На российском рынке появился новый бренд женской обуви Ambis, ориентированный на сочетание дизайна и комфорта. Основательница бренда Екатерина Холопова описывает философию марки как «выразительность без подвигов», где обувь рассматривается как форма самовыражения. Рассуждая о моделях, Холопова говорит, что ей хотелось сделать обувь, про которую люди бы спрашивали: «А где ты их купила?» Дебютная коллекция Ambis называется «Маршрут перестроен» — таким названием дизайнеры призывают к сохранению индивидуальности и отказу от следования за трендами. В линейке представлены модели с архитектурными силуэтами, скульптурными каблуками и использованием редкой кожи двойного дубления. Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.

