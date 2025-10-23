В Пролетарском районе по требованию прокуратуры ликвидировали три стихийных свалки
В Пролетарском районе Ростовской области после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры ликвидировали три свалочных очага. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Установлено, что меры по выявлению и ликвидации свалок чиновниками не предпринимались.
По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий (ч. 1 ст. 5.1. Областного закона «Об административных правонарушениях»).
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили, свалочные очаги ликвидировали.