В Пролетарском районе по требованию прокуратуры ликвидировали три стихийных свалки

В Пролетарском районе Ростовской области после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры ликвидировали три свалочных очага. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что меры по выявлению и ликвидации свалок чиновниками не предпринимались.

По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий (ч. 1 ст. 5.1. Областного закона «Об административных правонарушениях»).

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили, свалочные очаги ликвидировали.

Мария Хоперская