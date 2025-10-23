Россельхознадзор: запрет ЕС на поставки в Россию цветов был введен в 2022 году

Евросоюз запретил поставлять в Россию розы, азалии и рододендроны еще в пятом пакете санкций в апреле 2022 года. В том же году ЕС ввел запрет на поставки листвы, веток деревьев и других частей растений, а также трав, мхов и лишайников, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

Сегодня ЕС официально утвердил новый пакет санкций против России. В нем союз запретил поставлять в Россию привитые и непривитые живые растения, их черенки и отводки. Они подпали под запрет вне зависимости от их вида: свежие, окрашенные, сухие, отбеленные или в любом другом состоянии.

Эти товары, по мнению Евросоюза, могут использовать для букетов или декоративных целей. Ограничения, как отмечают в документе, начинают действовать только с 24 октября.

