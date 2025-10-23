Прокуратура просит назначить бизнес-коучу Шабутдинову восемь лет

В Пресненском районном суде Москвы начались прения по уголовному делу Аяза Шабутдинова. Гособвинитель заявил, что вина фигуранта доказана в полном объеме и попросил назначить ему восемь лет общего режима со штрафом 15 млн руб.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в 113 эпизодах мошенничества. По данным следствия, бизнес-тренер продавал свои курсы, создавая «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Стоили курсы от 150 тыс. до 350 тыс. руб. При этом покупатели не получали обещанных результатов. Незадолго до начала судебного процесса фигурант заявил о признании вины, но добавил, что «никогда не действовал со злыми намерениями».

Защита просила учесть смягчающие обстоятельства, в том числе состояние здоровье подсудимого и членов его семьи, положительные характеристики, возмещение ущерба и признание вины. «Аяз Шабутдинов не пытается уклониться от наказания, он признает, что совершил ошибку»,— заявил адвокат подсудимого Калой Ахильгов.

Ефим Брянцев