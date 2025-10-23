РБК: в Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на автобус

Обломки сбитого над Московской областью дрона упали на автобус, внутри находились пассажиры. Информацию об этом подтвердили РБК в «Мострансавто».

Как уточнил собеседник издания, при падении обломков никто не пострадал. Пассажиров пересадили в попутный автобус и увезли. По данным MSK1, машина получила небольшие повреждения.

Автобус следовал по маршруту № 402 (Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники»). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника в 11:17 мск.