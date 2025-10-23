Президент Бразилии заявил, что будет участвовать в следующих выборах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах страны, которые пройдут в 2026 году.

«Хочу вам сказать, что мне будет 80 лет, но можете быть уверены, что у меня столько же энергии, сколько и в 30 лет. И я буду баллотироваться на четвертый срок в Бразилии. Говорю вам это, потому что мы еще много раз встретимся»,— заявил бразильский президент в обращении к прессе в ходе визита в Индонезию (цитата по Revista Forum).

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы, а затем снова занял этот пост в 2023 году. Следующие президентские выборы в стране должны пройти 4 октября 2026 года.

О своем желании участвовать в следующих президентских выборах Луис Инасиу Лула да Силва заявлял и ранее. В июне этого года он сказал, что выдвинет свою кандидатуру на переизбрание, если ему позволит состояние здоровья. Он отметил, что не видит для себя серьезных конкурентов.