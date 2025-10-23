«Единая Россия» запустила функцию вступления в партию онлайн

На сайте «Единой России» (ЕР) появилась возможность подать онлайн-заявление на присоединение к членам или сторонникам партии. Об этом на заседании федерального совета первичных отделений заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«Стройте будущее России вместе с нами!»,— предлагается пользователю при переходе на интернет-страницу для вступления в партию. Потенциальному единороссу также сообщают, что количество единомышленников ЕР растет каждый день. По данным партии, сейчас их более 2,5 млн.

Как выяснил «Ъ», для подачи заявления гражданину необходимо передать ЕР свои паспортные и контактные данные, сообщить о месте работы, а также о занимаемой должности.

На последнем этапе заполнения заявления, пользователя просят подтвердить, что он не является членом других политических партий, иностранным гражданином, недееспособным или лицом без гражданства.

Как сообщили в ЕР, функция стала доступной с 1 октября.

Степан Мельчаков