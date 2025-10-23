Ставропольский край стал лидером в России по количеству отремонтированных дорог

На территории городских агломераций Ставропольского края около 90% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. С этим показателем регион занял первое место в стране. Об этом своем Telegram-канале сообщает заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита на Ставрополье.

Вице-премьер России отметил, что регион выделяется среди других субъектов страны по состоянию дорожной инфраструктуры. В сфере жилищного строительства также достигнуты хорошие результаты. За первые девять месяцев 2025 года в Ставропольском крае введено около 1,7 млн кв. м. жилья

Вице-премьер подчеркнул важность сохранения достигнутых темпов развития. Он также оценил градостроительный потенциал 17 территорий края, где реализуются проекты комплексного развития в 1,2 млн кв. м. жилья.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что зампред правительства России поддержал проект строительства нового водозаборного комплекса на Сенгилеевском водохранилище. Этот объект позволит улучшить водоснабжение Ставрополя и прилегающих округов. На строительство водозабора с мощностью 300 тыс. куб. м. воды в сутки из федерального бюджета направлено 6 млрд руб.

Наталья Белоштейн