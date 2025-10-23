Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил крупнейшие проекты Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале сообщил о визите заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина на Ставрополье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Вице-премьер, отвечающий за строительство и развитие инфраструктуры, поддерживает ключевые проекты региона. Среди них строительство нового водозаборного комплекса на Сенгилеевском водохранилище. Этот объект позволит улучшить водоснабжение Ставрополя и прилегающих округов. Федеральный бюджет выделил 6,07 млрд руб. на водозабор с мощностью 300 тыс. кубометров воды в сутки.

Также одним из приоритетов стала реконструкция Бештаугорского шоссе в Пятигорске, важной транспортной артерии Кавказских Минеральных Вод. Работы стартовали в 2023 году, стоимость проекта составляет около 4 млрд рублей. В рамках реконструкции строят путепровод, подземный переход, две кольцевые развязки, предусмотрено искусственное освещение и автобусные остановки. Расширение дороги до четырех полос увеличит пропускную способность с 20 до 30 тыс. автомобилей в сутки. Техническая готовность объекта превышает 30%, завершить проект планируют к концу 2027 года. Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов. Кроме того, на территории особо охраняемых природных зон внесены изменения для реализации проекта.

Губернатор и заместитель председателя правительства продолжили обсуждение других инфраструктурных инициатив на международной выставке «Дорога 2025», проходящей сейчас в Ставропольском крае. Общий портфель инвестиционных проектов региона сегодня составляет 313 объектов на сумму 561 млрд руб.

Станислав Маслаков