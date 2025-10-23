Маршрут между Минводами и Кисловодском стал самым популярным на СКЖД

Железнодорожный маршрут между Минеральными водами и Кисловодском стал самым популярным на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С января по сентябрь маршрутом между двумя городами Ставропольского края воспользовались более 4,4 млн человек. Второе место заняло направление «Туапсе — Имеретинский Курорт» с показателем около 4,3 млн пассажиров. Замкнул топ-3 маршрут «Ростов — Таганрог», перевезший более 3,3 млн человек.

Среди популярных направлений также оказались «Ласточки» между аэропортом Сочи и Туапсе (1,6 млн пассажиров) и пригородные составы Сочи — Роза Хутор (1,2 млн человек). Кроме того, спросом пользуются электрички в Дагестане: на маршруте «Махачкала — Дербент» за девять месяцев перевезли около 1,1 млн пассажиров.

Константин Соловьев