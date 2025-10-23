Путин проводит первое заседание Совета по демографии

Президент Владимир Путин начал первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает пресс-служба Кремля. На заседании будут обсуждаться меры поддержки студенческих семей, региональный опыт, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.

«Сразу хочу подчеркнуть, поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей — важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни - все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны»,— сказал президент на открытии заседания.

Указ о создании Совета при президенте по реализации демографической и семейной политики Владимир Путин подписал 9 декабря 2024 года. В феврале был утвержден состав совета, в него вошли 30 человек, в числе которых глава Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель правового управления Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега), заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина. Председателем нового совета назначили спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Полина Мотызлевская