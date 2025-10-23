Первым заместителем главы Новочеркасска назначен Константин Хмельницкий

В Новочеркасске на должность первого заместителя главы города назначен Константин Хмельницкий. Он будет отвечать за вопросы внутренней политики, образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Хмельницкий продолжит курировать сферы образования и культуры, которые ранее уже находились в его ведении.

Константин Хмельницкий работает в администрации Новочеркасска с 2005 года. В 2019 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры России», а в 2024 году был награжден знаком губернатора «За безупречную службу» и окончил Высшую школу госуправления Президентской академии.

До назначения господин Хмельницкий занимал должность заместителя главы по социальным вопросам, а в 2018–2020 годах курировал финансовый блок администрации.

Наталья Белоштейн