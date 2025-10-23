Жителя Херсонской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену и шпионаж

Херсонский областной суд признал виновным местного жителя в передаче украинской разведке информации о передвижении и местах дислокации российских воинских подразделений. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Согласно судебным материалам, 57-летнего гражданина Украины Олега Скотаря, проживавшего в Каховке, задержали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данным правоохранителей, в марте 2024 года фигурант, руководствуясь личными убеждениями, осуществлял сбор сведений о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации на территории Херсонской области. Секретные данные, которые могли быть использованы для нанесения ударов, мужчина передавал представителям украинской разведки.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь