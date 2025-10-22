Чем известен арестованный гендиректор стройкомпании «Автодор» Рамиль Шайдуллин

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 19 суток генерального директора ООО «СК “Автодор”» Рамиля Шайдуллина, который обвиняется в совершении особо крупной растраты. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Рамиль Шайдуллин

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Шайдуллин Рамиль Фоатович родился 27 июня 1977 года в Казани. В 1999 году окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию.

С 1999 по 2008 год работал мастером строительно-монтажных работ, первым заместителем гендиректора по производству ОАО «Трастовая компания “Казжилгражданстрой”». Был главным инженером, директором ООО «Строительная фирма “Казаньжилстрой”».

С 2008 по 2012 год — директор ООО «Инвестиционная строительная компания “СтройИнжиниринг”». С декабря 2012 года — генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой» (входит в холдинговую компанию «Ак Барс», Татарстан).

В декабре 2020 года назначен главой строительного ООО «СК “Автодор”», которое является дочерним обществом госкомпании «Российские автомобильные дороги» и занимается строительством автодорог и магистралей.

В апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин присвоил Рамилю Шайдуллину звание «Заслуженный строитель РФ» за большой вклад в реализацию проекта строительства трассы М-12 «Восток» и многолетнюю добросовестную работу.