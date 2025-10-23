Вице-президент АТОР Мурадян оценил влияние санкций ЕС на российских туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян поставил под сомнение ущерб российскому турбизнесу от санкций Евросоюза. По его словам, запрет вызывает вопросы с точки зрения как реализации, так и контроля.

Неясно, что именно подразумевается под «туристическими услугами»: электронная виза, покупка авиабилетов, бронирование гостиниц или весь пакет, уточнил Артур Мурадян. При этом большинство услуг оплачиваются через третьи юрисдикции, а европейцы чаще пользуются глобальными агрегаторами, которые могут не иметь отношения к России. «Как можно запретить гражданину Германии бронировать гостиницу на условном "Островке"?» — поинтересовался эксперт в Telegram-канале.

Запутанным господин Мурадян посчитал вопрос запрета перевозчикам из Турции или Ближнего Востока продавать билеты европейцам для полетов в Россию. Кроме того, неочевидными остаются механизмы контроля за соблюдением всех указанных ограничений. По убеждению эксперта, санкции в этой сфере могут обойтись Евросоюзу дороже, чем «гипотетические потери российских компаний». Вице-президент АТОР заметил, что введенные ЕС ограничения — это «откровенная дискриминация своих же собственных граждан», поскольку им запрещают свободно перемещаться по миру.

ЕС включил в 19-й пакет санкций запрет для европейского бизнеса организовывать турпоездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны. Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, санкции не коснутся деятельности отечественных туроператоров. Речь идет об ограничениях для туроператоров Европы.

