«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какими сервисами и услугами может воспользоваться бизнес на портале «Эффективность.рф».

Цифровизация производства стала не модной тенденцией, а необходимым условием для успешной, эффективной и прибыльной работы предприятия. Необходим комплексный аудит IT-ландшафта компании и удобный сервис с множеством мер поддержки. Такие возможности предоставляет портал «Эффективность.рф» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сервис подберет нужное программное обеспечение для предприятия, а эксперты платформы оценят цифровую зрелость бизнес-процессов и сформируют план по внедрению софта. Помимо этого, бизнесу доступны и другие услуги, рассказал “Ъ FM” генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Станислав Шаронов:

«Предприятия могут воспользоваться как автоматическими сервисами платформы (это может быть как предоставление информации, так и помощь в формировании документов, принятии решений, сервис по поддержке совместной работы), так и оставить заявку на реализацию проекта с экспертной поддержкой наших специалистов. Предприятия могут воспользоваться уже 20 сервисами платформы. Например, с использованием сервиса "Меры поддержки" можно подобрать актуальные для конкретного предприятия льготные кредиты или программы софинансирования, а с использованием сервиса "Витрина решений" — подобрать актуальное для себя ПО или оборудование».

Чтобы заниматься бизнесом, во многих нишах необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи таких документов. Еще недавно для этого бизнесу нужно было собирать документацию в бумажном виде, а затем предоставлять информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах». Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в 2 раза, для разрешений — в 1,5.